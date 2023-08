Delta meldet weniger Verkehr

Delta Air Lines Inc. hat im November 7,1 Prozent weniger RPMs eingeflogen als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Insgesamt flog die Airline im vergangenen Monat 13,57 Milliarden RPM. Auf dem internationalen Streckennetz ging der Verkehr um 11,2 Prozent zurück, im Inland um 4,6 Prozent. Im Vergleich zu Delta stiegen die Verkehrszahlen im November bei den amerikanischen Airlines United, Continental und Southwest an, aber auch American und US Airways meldeten eine Abnahme. Delta kürzte ihre Kapazität um 8,4 Prozent auf 17,06 Milliarden ASM, im Inland um 4,2 Prozent. Die Auslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent. In den ersten elf Monaten des Jahres schrumpfte der Verkehr um 6,7 Prozent, während die Kapazität um 6,3 Prozent reduziert wurde.