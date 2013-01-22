Delta meldet soliden Jahresgewinn

Delta Airlines konnte im vierten Quartal 2012 einen Netto Gewinn von sieben Millionen US Dollar erwirtschaften, im Berichtsjahr 2012 erwirtschaftete die Airline einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US Dollar.

Delta Airlines konnte im vierten Quartal den operativen Umsatz um 2 Prozentpunkte auf 8,602 Milliarden US Dollar steigern, die Kosten stiegen mit 8 Prozentpunkten stärker und erreichten 8,250 Milliarden US Dollar, daraus lässt sich ein operativer Quartalsgewinn von 352 Millionen US Dollar errechnen. Gegenüber der gleichen Vorjahresperiode schwächte sich dieser von 726 Millionen US Dollar um 52 Prozentpunkte ab. Die Liquidität von Delta Airlines lag Ende Dezember 2012 bei 5,2 Milliarden US Dollar. Für das erste Quartal 2013 strebt die Geschäftsleitung eine operative Marge von 2,5 bis 4,5 Prozent an. Der definitive Jahresabschluss wird Delta im Februar 2013 bekannt geben.