Delta meldet soliden Jahresgewinn

Delta Airlines Boeing 767 (Foto: Delta Airlines)

Im Berichtsjahr 2015 erwirtschaftete Delta Airlines einen Nettogewinn von 4,526 Milliarden US Dollar, das entspricht einem Plus von 17 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete Delta Airlines bei einem Umsatz von 32,902 Milliarden US Dollar einen Betriebsgewinn von 7,802 Milliarden US Dollar, das entspricht einer Verbesserung von 39 Prozent. Die guten Zahlen lassen sich auf die viel tieferen Treibstoffkosten zurückführen. Der Treibstoff verbilligte sich im Berichtsjahr 2015 um 44 Prozent.

Verglichen mit dem vierten Quartal 2014 ging der Umsatz um zwei Prozent auf 9,502 Milliarden US Dollar zurück, während sich die Kosten um 26 Prozent auf 7,785 Milliarden US Dollar verringerten. Den operativen Gewinn im vierten Quartal gibt Delta mit 1,717 Milliarden Dollar an, das entspricht einem Rückgang von 32,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Delta Airlines 179,383 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.