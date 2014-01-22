Delta meldet soliden Jahresgewinn

Im Berichtsjahr 2013 erwirtschaftete Delta Airlines einen Nettogewinn von 2,7 Milliarden US Dollar, ein Jahr zuvor resultierte ein Nettogewinn von 1,6 Milliarden US Dollar.

Delta Airlines konnte im vierten Quartal den operativen Umsatz um sechs Prozent auf 9,076 Milliarden US Dollar steigern, die Kosten stiegen um zwei Prozent und erreichten 8,375 Milliarden US Dollar, daraus lässt sich ein operativer Quartalsgewinn von 701 Millionen US Dollar errechnen. Verglichen mit dem vierten Quartal 2012 resultierte im operativen Geschäft ein Gewinnsprung von 349 Millionen US Dollar. Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete Delta Airlines bei einem Umsatz von 37,773 Milliarden US Dollar einen Betriebsgewinn von 3,400 Milliarden US Dollar, das ist ein Plus von 56 Prozent.