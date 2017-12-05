Delta meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im November 2017 insgesamt 14,887 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 1,5 Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas baute im November ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um 2,9 Prozent auf 18,906 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 16,154 Milliarden Sitzplatzmeilen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember verbesserte sich die Auslastung um 0,4 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 1,5 Prozent auf 169,980 Millionen Tonnen Meilen verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 172,017 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent.