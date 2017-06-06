Delta meldet mehr Passagiere

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2017 insgesamt 16,500 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von einem Prozent.

Die nach American Airlines zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas beliess die Kapazität mit 22,072 Milliarden Sitzplatzmeilen gleich wie im Vorjahresmai. Die Nachfrage hat sich um 1,7 Prozent auf 19,145 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist dabei um 1,4 Prozentpunkte auf solide 86,7 Prozent angestiegen.

Die Frachtleistung ist um 12,2 Prozent auf 183,913 Millionen Tonnen Meilen angewachsen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 73,875 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 0,3 Prozent.