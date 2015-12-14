Delta meldet mehr Passagiere

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im November 2015 14,351 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 8,1 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im November ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um 0,3 Prozent auf 18,500 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,6 Prozent auf 15,555 Milliarden Sitzplatzmeilen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember verbesserte sich die Auslastung um 3,4 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent. Die Frachtleistung hat um 12,2 Prozent auf 172 Millionen Tonnen Meilen nachgelassen.

In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 165,126 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.