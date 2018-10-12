Delta meldet Septemberzahlen

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im September 2018 insgesamt 15,247 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einem Wachstum von 4,1 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im September ihr Angebot verglichen zum Vorjahresseptember um 4,7 Prozent auf 21,901 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,7 Prozent auf 18,310 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,6 Prozent abgeschwächt.

Die Frachtleistung ist um 9,4 Prozent auf 187,231 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

Mit Delta Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 145,183 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von drei Prozent.