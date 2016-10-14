Delta meldet Quartalsgewinn

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Delta Airlines hat im dritten Quartal 2016 einen Nettogewinn von 1,259 Milliarden US Dollar (Q3 Vorjahr 1,315 Milliarden USD) eingeflogen, das waren vier Prozent weniger als im dritten Quartal 2015.

Verglichen mit dem dritten Quartal 2015 ist der Umsatz um sechs Prozent auf 10,483 Milliarden US Dollar zurückgegangen. Die Kosten haben sich um vier Prozent auf 8,514 Milliarden US Dollar verbilligt. Der Betriebsgewinn kam auf 1,969 Milliarden US Dollar zu liegen, im dritten Quartal 2015 resultierte noch ein operativer Gewinn von 2,213 Milliarden US Dollar. Die Treibstoffkosten sind bei der Mainline um weitere 22 Prozent auf 1,422 Milliarden US Dollar gesunken. Die Personalkosten haben sich um acht Prozent auf 2,463 Milliarden US Dollar erhöht.

In den ersten neun Monaten erwirtschaftete Delta bei einem Umsatz von 30,181 Milliarden US Dollar (Vorjahr 31,202 Milliarden USD) einen Betriebsgewinn von 5,932 Milliarden US Dollar (Vorjahr 6,085 Milliarden USD), den Nettogewinn beziffert Delta Airlines auf 3,751 Milliarden US Dollar (Vorjahr 3,546 Milliarden USD).