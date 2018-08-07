Delta meldet Julizahlen

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Juli 2018 insgesamt 18,291 Millionen Fluggäste zu, das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuli um 3,5 Prozent auf 25,513 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um vier Prozent auf 22,607 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,5 Prozentpunkte auf hohe 88,6 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 1,2 Prozent auf 196,085 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit Delta Airlines 111,615 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.