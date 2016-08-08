Delta meldet Julizahlen

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im Juli 2016 17,110 Millionen Fluggäste zu, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresjuli.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuli um 2,1 Prozent auf 24,276 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 1,2 Prozent auf 21,153 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 87,1 Prozent. Die Frachtleistung hat sich um 11,8 Prozent auf 170 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit Delta Airlines 107,373 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,5 Prozent.