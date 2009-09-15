Delta korrigiert Gewinnerwartungen

Delta Air Lines hat ihre Gewinn-Prognosen für das dritte Quartal auf 3 bis 4 Prozent angehoben und erwartet ein Breakeven für das Gesamtjahr.

In der ersten Jahreshälfte verzeichnete die Airline einen Betriebsverlust von US$482 Millionen. Für das dritte Quartal rechnet Delta mit einem Anstieg der Kosten (exklusiv Treibstoff) um ein bis zwei Prozent, für das gesamte Jahr mit um zwei bis drei Prozent höheren Ausgaben. Die Kapazität der ganzen Einheit soll im dritten Quartal um 4 bis 5 Prozent abnehmen, auf den Hauptlinien sogar um 5 bis 6 Prozent. Für das gesamte Jahr 2009 erwartet die Airline eine Verkleinerung der verfügbaren Sitze um 7 bis 9 Prozent. Von den Kürzungen betroffen sind vor allem internationale Flüge. Der Yield für die letzten vier Monate des Jahres soll um 11 bis 14 Prozent zurückgehen.

Link: Delta Air Lines