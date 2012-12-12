Delta kauft Bombardier Jets

Die Fluggesellschaft Delta Airlines hat bei Bombardier einen Kaufvertrag über 40 Bombardier CRJ900 unterzeichnet, dabei wurden auch Vorkaufsrechte für 30 weiter Verkehrsflugzeuge eingehandelt.

Der Wert des Auftrags liegt laut den aktuellen Listenpreis bei 1,85 Milliarden US Dollar und könnte bei Konvertierung der Optionen auf 3,29 Milliarden Dollar ansteigen. Die CRJ900 werden in einer Auslegung für zwei Klassen 76 Passagieren Platz bieten. Betrieben werden die neuen Flugzeuge von einem oder mehreren ihrer Partnerunternehmen. Die Erstauslieferung soll Ende 2013 erfolgen. Delta reagiert mit der Umstellung auf vielfache Kundenwünsche, insbesondere von Geschäftsreisenden, die seit jeher die Enge der kleineren CRJ200 beklagen.