Delta kürzt noch mehr Kapazität

Delta Air Lines Inc. will im Herbst ihre Kapazität noch weiter reduzieren, da sie kein Ende des Rückgangs der Einnahmen erwartet.

Zwar rechnet sie mit US$6 Milliarden Erträgen dank tieferen Rohölpreisen, ihrem Zusammenschluss mit Northwest und früheren Kapazitätskürzungen, doch diese sollen durch die sinkende Nachfrage mehr als ausgeglichen werden. In einem Memo informierten die Geschäftsführer der grössten Airline der Welt ihre Angestellten über eine Präsentation, an welcher die Airline die vorgesehene Kürzung der Kapazität um zehn Prozent ankündigen werde. Dies ist mehr als die bisher erwähnten sechs bis acht Prozent. Die Reduktion sollen im September beginnen.