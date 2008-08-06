Delta kündigt Vertrag mit Mesa Tochter Freedom Air

Delta Air Lines kündigt den Vertrag mit Freedom Air, eine Tochter der Mesa Air Group, die sieben CRJ900 von DL betreibt.

Freedom sei den im Vertrag festgeschriebenen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Mesa glaubt, DL habe diese Entscheidung getroffen, um weiter Kapazität einsparen zu können. Andere halten den Schritt für eine Vorbereitung der Fusion mit Northwest Airlines und der Zusammenarbeit mit anderen regionalen Fluggesellschaften. Delta sagte, sie gehen diesen Schritt, um ein hohes Niveau in ihrem Service sicherstellen zu können. Mesa ist über den Entscheid enttäuscht. Sie wird ihre CRJ zurückgeben, die sie für USD 1 pro Monat von DL geleast hatten und DL wird von sämtlichen finanziellen Verpflichtungen entbunden.