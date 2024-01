Delta ist pünktlichste Airline in Nordamerika

Delta Air Lines Boeing 767-300ER (Foto: Delta Air Lines)

Delta Air Lines ist erneut die pünktlichste Fluggesellschaft Nordamerikas, dies gab die weltweit zweitgrößte Fluggesellschaft gestern bekannt.

Starker Beweis für das Engagement für Pünktlichkeit und operative Exzellenz von Delta Air Lines: Die US-Fluggesellschaft hat zum dritten Mal in Folge den Platinum Award von Cirium erhalten. Die Auszeichnung wird an Airlines verliehen, die eine beispielhafte Pünktlichkeit bei der Steuerung komplexer Abläufe zeigen und dabei die Auswirkungen von Störungen für ihre Passagiere minimieren. Ermöglicht wurde diese Auszeichnung maßgeblich durch das Engagement und die Sorgfalt der Delta-Mitarbeiter.

„Unsere Mitarbeiter setzen uns in puncto Pünktlichkeit an die Spitze der Branche und ermöglichen es uns damit, den einladenden, gehobenen und aufmerksamen Service zu bieten, für den unsere Marke steht“, bekräftigt Delta COO Mike Spanos. „Vielen Dank an alle 100.000 Delta-Kollegen für die herausragende Leistung im Jahr 2023 und für die Fortsetzung im neuen Jahr.“

Delta Air Lines erzielte im vierten Quartal 2023 führende Zuverlässigkeit bei der Pünktlichkeit der Flüge. Deltas Durchführungsquote, die pünktliche Ankunfts- sowie Abflugsrate (A0/D0) verbesserten sich im vierten Quartal deutlich im Vergleich zum vierten Quartal 2022*.

Neben der Auszeichnung mit dem Cirium Platinum Award führt Delta zudem die Rangliste als die pünktlichste Fluggesellschaft in Nordamerika an. Im Jahr 2023 verzeichnete Cirium 1.635.486 Delta-Flüge, von denen 84,72 Prozent pünktlich ankamen – ein Anstieg von 1,09 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Damit übertrifft die Zuverlässigkeit der US-amerikanischen Airline die Branchenstandards in Nordamerika. Von den über acht Millionen Flügen, die von Cirium im Jahr 2023 erfasst wurden, kamen 74,45 Prozent pünktlich an. Deltas prozentuale Pünktlichkeit war um 2,47 Prozentpunkte höher als die des nächsten nordamerikanischen Wettbewerbers.

Auch auf internationaler Ebene kann Delta punkten: Mit 83,67 Prozent pünktlichen Ankünften bei fast sechs Millionen aufgezeichneten Flügen aller Top-Performer weltweit, übertrifft Delta Air Lines die globalen Branchenstandards. +Die Definition für einen pünktlichen Flug inkludiert laut Cirium alle Flüge, die innerhalb von 15 Minuten der geplanten Gate-Ankunft eintreffen.

„Es ist unglaublich zu sehen, wie Delta Air Lines seinen dritten aufeinander folgenden Platinum Award gewinnt und die Spitze in Nordamerika bildet,“ erklärt Cirium CEO Jeremy Bown. „Das unermüdliche Streben nach Effizienz und Pünktlichkeit ist lobenswert – gerade, weil wir in uns für das Jahr 2024 vorbereiten, welches für die Luftfahrtbranche vielversprechend ist.“

*Basierend auf FlightStats-Daten für den Zeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 für geplante Flüge (CF) und systemweite Flüge für A0/D0, einschließlich regionaler Fluggesellschaften.

Delta Air Lines