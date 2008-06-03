Delta führt Nonstop-Flug nach Stockholm ein

Die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Air Lines mit Sitz in Atlanta führt heute eine neue Flugroute von Atlanta nach Stockholm ein.

Diese Flugroute ist eine von mehreren neuen internationalen Routen, welche die Fluggesellschaft diesen Monat von zentralen Orten innerhalb des Landes aus einführt.

Delta gab bekannt, dass Stockholm vorher der grösste transatlantische Markt ohne Nonstop-Flüge von Atlanta aus war. Laut dem Senior Vizepräsident für Netzplanung, Bob Cortelyou, laufen die Geschäfte in Skandinavien für Delta Air Lines momentan sehr gut, da viele Skandinavier in die USA reisen, um von dem tiefen Dollarkurs zu profitieren. Der neue Flug von Atlanta nach Stockholm wird sechs Mal pro Woche angeboten und mit einer 214-sitzigen Boeing 767-300ER Maschine bedient. Diese neue Flugstrecke ist ein Teil der Expansionsstrategie von Delta auf Interkontinentalflügen. Ab diesem Sommer wird Delta Air Lines insgesamt 88 internationale Destinationen von Atlanta aus anfliegen.