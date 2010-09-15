Delta erwartet höhere Umsätze

Delta Air Lines rechnet für das dritte Quartal mit höheren Einnahmen dank anhaltender Erholung der Nachfrage.

Die Airline erwartet einen Anstieg der Passagiereinnahmen pro verfügbare Sitzmeile um 15 Prozent pro Quartal. Die Auslastung soll im September bei 83 und im dritten Quartal 86 Prozent erreichen. Im August lag die Auslastung bei 86,5 Prozent. Delta plante für das dritte Quartal eine Betriebsmarge von zwölf bis 13 Prozent. Für das zweite Quartal waren es 11,4 Prozent.