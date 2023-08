Delta erwartet grossen Verlust im Q1

Delta Air Lines rechnet mit einem Rekordverlust für die ersten drei Monate des Jahres 2009.

Die in Atlanta beheimatete Airline sagte, die für das erste Quartal typisch schwache Nachfrage und die schlechte Wirtschaftslage würden zusammen mit den hohen Fuel Hedgings zu einem grossen Verlust in der Bilanz von Ende März führen. Delta Air Lines glaubt, eine Kombination von tieferen Treibstoffpreisen, reduzierter Kapazität und verschiedenen Synergien mit anderen Airlines könnte ihr helfen, das Geschäft über die Wirtschaftskrise hinweg aufrecht zu erhalten. Sie rechnet beispielsweise damit, durch den Zusammenschluss mit Northwest Airlines wenigstens US$ 500 Millionen einsparen zu können. Des Weiteren will die Airline ihre Kapazität um sechs bis acht Prozent kürzen, vielleicht noch weiter, sollte sich die Lage verschärfen. Wie viele andere Fluggesellschaften kaufte Delta ihren Treibstoff im vierten Quartal zu überhöhten Preisen, nicht vorausahnend, dass diese so schnell wieder unter die $US 40 Marke fallen würden.