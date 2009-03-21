Delta erwartet Ende der Integration von Northwest für Ende Jahr

Delta Air Lines sagte, sie rechne damit die Übernahme von Northwest Airlines bis Ende 2009 abschliessen zu können.

Bis der Prozess abgeschlossen ist, können die Passagiere weiterhin Tickets unter Northwests Namen kaufen, an den Check-In Schaltern und Gates wird jedoch nur noch das Logo von Delta Air Lines zu sehen sein. Northwest ist am Raleigh-Durham International Airport beheimatet und wird auch weiterhin von dort operieren. Jedoch wechselt sie ab dem 24. März von Terminal 1 auf Terminal 2. Sie ist nicht die einzige Airline, die das Gate wechseln muss, Continental Airlines wird ab April die vor ihrem Umzug von Delta besetzten Gates übernehmen. Der Wechsel wird es RDU ermöglichen, die südliche Halle zu schliessen. Delta Air Lines erwartet den Abschluss des Re-Branding-Prozesses weltweit im Jahr 2010.