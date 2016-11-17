Delta erhöht Kapazitäten in Zürich im Sommer 2017

Delta Airlines Boeing 767 (Foto: Delta Airlines)

Delta Air Lines bietet ab Sommer 2017 mit der Wiederaufnahme der Sommerverbindung zwischen dem Flughafen Zürich und dem Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport weitere attraktive Möglichkeiten für Flugreisende zwischen der Schweiz und den USA.

Mit dem neuen Sommer-Service werden 17 Prozent mehr Sitzplätze als noch im Jahr 2016 angeboten.

Ab 26. Mai 2017 setzt Delta auf der Strecke zwischen Zürich und New York-JFK einen Jet des Typs Boeing 767-400 mit 245 Sitzplätzen ein, der die ganzjährige Verbindung entsprechend ergänzt. Über die Drehkreuze in Atlanta und New York-JFK haben Delta-Kunden Anschluss zu mehr als 220 weiteren Destinationen in Nordamerika, Lateinamerika und in die Karibik.

„Wir haben eine lange Geschichte mit unserer Zürich-Verbindung und werden auch weiterhin die einzige Fluggesellschaft sein, die Nonstop-Flüge zwischen der Schweiz und Atlanta anbietet“, so Dwight James, Deltas Senior Vice President – Trans-Atlantic. „Mit täglich zwei Flügen zu unseren zwei größten US-Hubs ab nächsten Sommer haben Reisende aus der Schweiz noch mehr Möglichkeiten, mit einem Zwischenstopp zu über 200 Destinationen innerhalb Nordamerikas und darüber hinaus zu fliegen.“

Deltas Zürich-Atlanta-Flugplan lautet wie folgt:

DL67: Ablfug in Zürich um 10.35 Uhr, Ankunft in Atlanta um 14.50 Uhr

DL66: Abflug in Atlanta um 17.37 Uhr, Ankunft in Zürich um 08.50 Uhr (+1)

Passagiere, die in Delta One reisen, genießen horizontale Flachbettsitze und eine Auswahl an saisonalen Spezialitäten, begleitet von Weinen, die von Master-Sommelier Andrea Robinson exklusiv für Delta ausgewählt werden. Die Fluglinie kooperiert mit Premium-Brands und bietet ihren Business Class-Gästen Decken und Kissen der Marke Westin Heavenly und TUMI Amenity-Kits mit Kiehl’s Since 1851-Produkten an.

In Delta Comfort+ entspannen Passagiere mit Priority Boarding sowie mehr Platz, darunter über zehn Zentimetern zusätzliche Beinfreiheit und eine zu 50 Prozent mehr verstellbare Rückenlehne im Vergleich zu Sitzen in der Main Cabin. Im gesamten Flugzeug können alle Passagiere das Bordunterhaltungsprogramm nutzen und bleiben durch WLAN auch in über 30.000 Fuß Höhe mit der Welt verbunden.

Deltas Hub in Atlanta bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten für Passagiere, darunter eine Vielzahl an Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten. Delta One-Kunden haben kostenfrei Zugang zum Delta Sky Club mit einer open air Sky Deck-Terrasse, einem Angebot an speziell ausgesuchten Speisen und einer Getränkeauswahl.

Für Kunden steht bei der Buchung von Flugtickets für Deltas Nonstop-Verbindungen in die USA das Delta-Reservierungsteam unter +41 848 000 872 zur Verfügung. Buchungen können darüber hinaus online unter www.delta.com oder über das Reisebüro vorgenommen werden.