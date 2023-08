Delta erhält Bewilligung für Peking

Delta Air Lines hat von der chinesischen Regierung die definitive Bewilligung für Non-Stop Flüge von Seattle nach Peking erhalten.

Die Airline wird diese Route ab dem 4. Juni 2010 anbieten. Die Strecke, welche fünf Mal die Woche bedient werden wird, bietet Anschlussmöglichkeiten von Destinationen aus Deltas und Codeshare Partnerin Alaskas Netzwerken nach Bejing via Seattle, das auch Hub der Alaska Air ist. Delta gab ausserdem bekannt, dass am 7. Juni 2010 ein neuer Non-Stop Flug zwischen Seattle und Osaka, Japan lanciert werden soll. Vor einer Woche kündigte die Airline an, dass sie die Anzahl Flüge zwischen New York und anderen Schlüsseldestinationen wie London, Moskau und Mailand erhöhen wolle.

