Delta bietet Erste Klasse auf Shuttle

Delta Airlines wird ab dem 1. Dezember eine Erste Klasse auf ihrem MD-88 Pendelbetrieb anbieten.

Jedes Flugzeug wird 14 Erstklass und 128 Economy Plätze enthalten und weiterhin freie Sitzwahl anbieten. Den Kunden der Ersten Klasse wird ein breiteres Angebot an Snacks und Drinks sowie breitere Sitze offeriert. Im Frühling wird auch Internet an Bord erhältlich sein. Der Delta Shuttle fliegt 30 Mal täglich von New York nach Washington und Boston.