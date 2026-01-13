Delta bestellt Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787-10 Dreamliner Delta Air Lines

Delta Air Lines hat bei Boeing eine neue Bestellung über 30 Boeing 787-10 Dreamliner mit Optionen auf bis zu 30 weitere Maschinen dieser Baureihe platziert. Die neu gekauften Maschinen unterstützen das Wachstum der Fluggesellschaft im Langstreckenbereich und dienen auch der Erneuerung ihrer Flotte. Es handelt sich um Deltas erste Direktbestellung einer Boeing 787, wodurch sich das Gesamtbestellungsvolumen bei Boeing auf 130 Flugzeuge erhöht, darunter 100 Boeing 737-10.

Die Boeing 787-10 bietet Platz für bis zu 336 Passagiere, verbraucht 25 Prozent weniger Treibstoff als ihr Vorgängermodell und bietet größere Fenster sowie eine niedrigere Kabinenhöhe für mehr Passagierkomfort.

Delta-CEO Ed Bastian erklärte:

Delta baut die Flotte für die Zukunft, verbessert das Kundenerlebnis, optimiert den Betrieb und ersetzt weniger effiziente Flugzeuge.

Stephanie Pope, CEO von Boeing Commercial Airplanes, fügte hinzu: