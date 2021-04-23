Delta bestellt Airbus A321neo

Delta Air Lines Airbus A321neo (Foto: Airbus)

Delta Air Lines hat laut eigenen Angaben bei Airbus 25 weitere Airbus A321neo bestellt, zudem werden Auslieferungen für Langstreckenjets vorgezogen.

Mit den 25 frisch bestellten Airbus A321neo stockt Delta Air Lines ihren Auftrag bei den A321neo auf insgesamt 125 Einheiten auf. Die A321neo von Delta Air Lines werden von Pratt & Whitney PW1100G-JM angetrieben.

Neben diesem Auftrag für die A321neo hat Delta Air Lines bei Airbus die Übergabe von je zwei Langstreckenjets der Typen Airbus A350-900 und A330-900 vorgezogen.