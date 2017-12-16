Delta bestellt 100 Airbus A321neo

Delta Airlines Airbus A321ceo (Foto: Airbus Concept)

Delta Air Lines hat bei Airbus 100 moderne A321neo in der Airbus Cabin Flex-Konfiguration (ACF) in Auftrag gegeben.

Die US-Fluggesellschaft will mit dem größten Mitglied der Airbus Single-Aisle-Familie ihren künftigen Bedarf an effizienteren Flugzeugen höherer Kapazität decken. Die A321neo ACF für Delta erhalten PW1133G-JM-Getriebefan-Triebwerke von Pratt & Whitney.

„Dies ist das richtige Geschäft zur richtigen Zeit für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre“, erklärte Ed Bastian, CEO von Delta Air Lines. „Delta, Airbus und Pratt & Whitney bekennen sich gleichermaßen zu Sicherheit, Effizienz, Innovation und einer kontinuierlich verbesserten Kundenerfahrung. Die Bestellung der fortschrittlichen A321neo mit Pratts PurePower-Triebwerken der nächsten Generation zeigt, wie sehr sich Delta für diese Werte langfristig im Interesse aller einsetzt, die uns wählen und für uns tätig sind.“

„Wir freuen uns bei Airbus sehr, diese heiß umkämpfte Kampagne gemeinsam mit unserem Partner Pratt gewonnen zu haben und sind stolz, Delta mit unseren A321neo dienen zu können. Dieser wichtige Auftrag wird unsere Partnerschaft mit Delta, einer der besten Airlines der Welt, weiter stärken – eine Beziehung, die wir über viele Jahre aufgebaut haben“, sagte Tom Enders, Chief Executive Officer von Airbus. „Die Bestellung ist auch eine gute Nachricht für unsere Mitarbeiter in Mobile, Alabama, wo wir die meisten Flugzeuge für Delta bauen werden. Wir freuen uns darauf, die A321neo ACF bald in den Farben von Delta fliegen zu sehen.“

Deltas Entscheidung für die A321neo ACF folgt auf zahlreiche Aufträge, die das Unternehmen in den letzten Jahren für A321 mit der gegenwärtigen Triebwerksoption (ceo) erteilt hat. Delta erweitert ihre Flotte auf 117 A321ceo in der Ausführung mit CFM56-Triebwerken von CFM International.

Airbus hat bei der A321neo ACF neue Passagiertüren und Verbesserungen am Rumpf eingeführt, die Airlines die Kabinenfläche optimal nutzen lassen. Das Flugzeug bietet eine Reichweite von 7.400 km/4.000 nm. Die A321 kann als das größte Mitglied der A320-Familie bis zu 240 Passagiere aufnehmen. Die A321neo wird mit den neuesten Triebwerken, aerodynamischen Verbesserungen und Kabineninnovationen den Treibstoffverbrauch bis 2020 um 20 Prozent reduzieren. Mit über 5.300 Bestellungen von 96 Kunden seit ihrer Einführung im Jahr 2010 hat die A320neo-Familie einen Marktanteil von rund 60 Prozent erobert.

Ein großer Teil der A321neo für Delta wird von der Airbus-Endmontagelinie in Mobile, Alabama, ausgeliefert. Die Fluggesellschaft hat seit letztem Jahr bereits 13 in den USA gefertigte Airbus-Flugzeuge übernommen. Zudem soll diese Woche das 50. von Airbus in Mobile endmontierte Flugzeug an Delta ausgeliefert werden. Das Werk in Alabama produziert vier Flugzeuge monatlich zur Auslieferung an Airbus-Kunden in den USA. Airbus prüft derzeit Pläne zu weiteren Steigerung der Produktion in Mobile.

Neben seiner Fertigung in den USA pflegt Airbus seit langem eine starke Partnerschaft mit amerikanischen Luft- und Raumfahrtzulieferern. Der US-Anteil an Airbus-Flugzeugen ist heute so groß wie der keines anderen Landes: über 40 Prozent an der gesamten flugzeugbezogenen Beschaffung des Unternehmens kommen aus den USA.

Delta Air Lines hatte Ende November eine Flotte von 196 Airbus-Flugzeugen in Betrieb: 150 Single-Aisle-Jets der A320-Familie, 42 A330-Widebodys und vier A350 XWB.

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