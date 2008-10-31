Delta beginnt Northwest zu integrieren

Gestern begann Delta Air Lines damit, Northwest Airlines in ihr Unternehmen zu integrieren. NWA steht nun im Vollbesitz von DL.

Der Integrationsprozess wird 12 bis 24 Monate dauern und Kunden werden ab der ersten Hälfte 2009 Veränderungen bemerken. NWA Aktieninhaber werden 1,25 DL Aktien erhalten. Das entspricht dem Schlusskurs vom 29. Oktober und USD 9,99 pro NWA Aktie. Nach und nach werden alle NWA Systeme den DL Code erhalten, das Personal wird die DL Uniform tragen und die Ausstattung an Bord wird jener von DL angeglichen. In etwa 14 bis 16 Monaten sollten NWA und DL von der FAA als eine Fluggesellschaft anerkannt werden.

Die Angestellten haben sich bereits in gemeinsamen Gewerkschaften zusammen gefunden und kämpfen Seite an Seite für den Erhalt aller Arbeitsplätze.