Delta baut Angebot nach Zürich aus

Delta Air Lines Boeing 767-300ER (Foto: Delta Air Lines)

Delta Air Lines erweitert das Streckennetzwerk in die Schweiz und wird ab nächstem Sommer von Atlanta nach Zürich verkehren.

Delta mit positiver Bilanz in der Schweiz: Auf den erfolgreichen Reisesommer 2023 reagiert die US-Fluggesellschaft mit einer Erweiterung des Streckennetzes und bietet ab dem 1. Juni 2024 eine saisonale Nonstop-Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Zürich an. Die Flüge werden viermal wöchentlich durchgeführt. Diese Verbindung ergänzt die bestehenden ganzjährigen Flüge nach New York-JFK sowie die täglichen saisonalen Flüge von Genf nach New York-JFK.

"Dank der starken Nachfrage unserer Kunden freuen wir uns, dass wir im nächsten Sommer elf wöchentliche Flüge sowie zusätzliche Sitzplätze zwischen Zürich und den Vereinigten Staaten anbieten können”, verkündet Matteo Curcio, Senior Vice President für Europe, den Nahen Osten, Afrika und Indien von Delta. “Die Verbindung von Zürich nach Atlanta, der weltweit führende Flughafen, ermöglicht unseren Kunden mehr als 200 Anschlussflüge in die USA und bietet darüber hinaus mehr Möglichkeiten für Reisen in die Schweiz. Bei Amerikanern ist das Land ein sehr beliebtes Ziel für Geschäfts- und Urlaubsreisen.”

Delta setzt auf der neuen Verbindung von Zürich nach Atlanta eine Boeing 767-300ER mit 216 Sitzen ein. Reisende können Delta One, Delta Premium Select sowie Delta Comfort+ und die Main Cabin buchen. Passagiere genießen dabei ein umfangreiches Speise- und Getränkeangebot, das sorgfältig zusammengestellte Menüoptionen wie Snack-Spezialitäten und eine Auswahl an Premium-Bieren, -Weinen und -Spirituosen umfasst. Dank dem vielfältigen Unterhaltungsangebot an Bord vergeht die Zeit wie im Flug und mit dem zubuchbaren Wi-Fi und kostenlosen mobilen Nachrichten können Reisende jederzeit in Verbindung bleiben.

Zur Hauptsaison im Sommer 2024 wird Delta bis zu 18 wöchentliche Flüge zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten anbieten. Die neue Verbindung von Zürich nach Atlanta* wird in Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern Air France, KLM und Virgin Atlantic wie folgt durchgeführt:

Flugnummer Abflug Ankunft Frequenz DL 91 Zürich um 11.35 Atlanta um 14.55 4 x wöchentlich DL 90 Atlanta um 19.35 Zürich um 09.35 (Folgetag) 4 x wöchentlich

Über Delta

Über 4.000 Flüge von Delta Air Lines (NYSE: DAL) heben täglich ab und verbinden Menschen an mehr als 275 Zielen auf sechs Kontinenten. Delta gilt zudem als Nordamerikas pünktlichste Fluggesellschaft. Der Hauptsitz von Delta ist in Atlanta, daneben gibt es wichtige Drehkreuze und Schlüsselmärkte in Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, London-Heathrow, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK und LaGuardia, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle, Seoul-Incheon und Tokio. Dank strategischer Partnerschaften mit Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, LATAM, Virgin Atlantic und WestJet bietet Delta seinen Kunden weltweit ein großes Flugangebot.