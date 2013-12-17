Delta Boeing 737 bleibt im Schnee stecken

Eine Boeing 737-800 kam am Montagnachmittag, dem 16. Dezember 2013, beim Rollen von dem Rollweg ab und blieb im Schnee stecken.

Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach der Landung auf dem Delta Airlines Flug 385 von Minneapolis St. Paul zum Dane County Regional Airport in Madison. Beim Verlassen der Landebahn kam die Boeing 737 vom Rollweg ab und blieb im Schnee stecken. Die 60 Passagiere mussten mit einem Bus zum Terminal gefahren werden, bevor die Maschine mit einem schweren Schlepptraktor auf den Rollweg zurück geschoben werden konnte. Der Flughafen musste für rund 20 Minuten geschlossen werden. Das Missgeschick passierte nach längerem Schneefall auf einem schlecht geräumten und daher auch rutschigen Rollweg. METAR:

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KMSN 162312Z 00000KT 4SM -SN BR SCT012 OVC065 M11/M13 A3002 RMK AO2 P0001 T11111133