Delta Airlines will Ablieferungsfahrplan ändern
01.12.2008 RK
Delta Airlines muss wegen dem Zusammenschluss mit Northwest Airlines die Flugzeuglieferungen mit Boeing neu verhandeln.Dies berichtet das Wallstreet Journal und bezieht sich auf Leute, die mit den Plänen von Delta Airlines vertraut sind. Es ist eigentlich ziemlich klar, dass Delta Airlines, die sich mit Northwest Airlines zusammenschliesst, die individuell ausgehandelten Flugzeugbestellungen und Lieferungsvereinbarungen mit Boeing neu verhandeln muss. Nach dem Medienbericht will Delta Airlines die verspäteten Boeing 787 Dreamliner zum Teil in Boeing 777-200LR Bestellungen umwandeln. Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 28. November 2008.