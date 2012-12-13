Delta Airlines steigt bei Virgin Atlantic ein

Singapore Airlines hat ihren 49 Prozent Anteil an der britischen Virgin Atlantic an die US amerikanische Delta Airlines verkauft.

Singapore Airlines wurde mit Virgin Atlantic nie glücklich und wollte den 49 Prozent starken Aktienanteil seit längerer Zeit loswerden. Mit dem Verkauf an Delta Airlines ist dies nun gelungen. Delta sieht den Einstieg bei Virgin Atlantic, als Stärkung ihres Standbeins in London Heathrow an und will sich über diese Destination weitere Marktanteile in Europa sichern. Von dem Einstieg werden auch die anderen Skyteam Mitglieder profitieren.