Delta Airlines mit weiterem Rückgang

Die grösste Fluggesellschaft auf der Welt musste auch im August 2009 ihre Verkehrsleistung um weitere 3,2 Prozent auf 21,6 Milliarden Sitzplatzmeilen reduzieren.

Der Aderlass in den Vereinigten Staaten ist nach wie vor noch nicht fertig, alle Major Airlines mussten auch im August ihre Verkehrsleistung nach unten anpassen. Delta Airlines ist nach der Fusion mit Northwest Airlines zur grössten Fluggesellschaft geworden und transportierte im August 15,14 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust waren dies 2,2 Prozent weniger zusteigende Fluggäste. Die Nachfrage verschlechterte sich um 2,2 Prozent auf 18,73 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung konnte sich um knapp 1 Prozent auf solide 86,6 Prozent verbessern. Bei der Fracht und Post verzeichnete Delta Airlines einen Rückgang von durchschnittlich 15 Prozentpunkten.