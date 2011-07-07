Delta Airlines mit stagnierenden Zahlen

Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2011 15,088 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer minimalen Zunahme von 0,1 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Juni 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuni um lediglich 0,2 Prozent auf 21,168 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 18,259 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 1,4 Punkte auf 86,3 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 1,3 Prozent auf 196 Millionen Tonnenmeilen ab.