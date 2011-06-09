Delta Airlines mit mehr Passagieren

Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2011 14,365 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,1 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Mai 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmai um 2,2 Prozent auf 19,823 Milliarden Sitzplatzmeilen moderat aus. Die Nachfrage konnte die Angebotserweiterung vollständig aufnehmen, diese stieg ebenfalls um 2,2 Punkte auf 16,633 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung blieb gegenüber dem Vorjahresmai mit soliden 83,9 Prozentpunkten konstant.