Delta Airlines mit mehr Passagieren

Delta Airlines Boeing 767 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2017 insgesamt 16,184 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von drei Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas die Verkehrsleistung um 3,1 Prozent auf 21,288 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,1 Prozent auf 18,298 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,9 Prozentpunkte auf solide 86,0 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung hat sich um 8,5 Prozent auf 196,680 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Mit Delta Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 157,130 Millionen Passagiere, das waren 1,8 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.