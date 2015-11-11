Delta Airlines mit mehr Passagieren

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2015 15,616 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von 5,1 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas die Verkehrsleistung um 0,2 Prozent auf 20,291 Milliarden Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 17,629 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,1 Prozentpunkte auf hohe 86,9 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat sich um 10,3 Prozent auf 192 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt.

Mit Delta Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 150,775 Millionen Passagiere, das waren 4,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.