Delta Airlines meldet weniger Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im November 2013 12,527 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Abnahme von 3,6 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im November ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um 1,4 Prozent auf 17,804 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verschlechterte sich um 2,4 Prozent auf 14,138 Milliarden Sitzplatzmeilen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember ging die Auslastung um 3,1 Prozent auf 79,4 Prozent zurück. Die Frachtleistung hat um 3,6 Prozent auf 201,345 Millionen Tonnen Meilen zugenommen. In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 151,295 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von 0,5 Prozent.