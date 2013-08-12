Delta Airlines meldet weniger Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Juli 2013 15,644 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer leichten Abnahme von 0,2 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Juli 2013 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuli um 2,7 Prozent auf 22,327 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 1,7 Prozent auf 19,418 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch sehr solide 87,0 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 4,9 Prozent auf 200,720 Millionen Tonnenmeilen ab.