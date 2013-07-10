Delta Airlines meldet weniger Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2013 15,102 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 0,7 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Juni ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuni um 1,4 Prozent auf 21,098 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage konnte um 0,7 Prozent auf 18,466 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden. Die Auslastung ging um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch hervorragende 87,5 Prozent zurück. Die Frachtleistung verschlechterte sich um 5,3 Prozent auf 195.566 Tonnen Meilen. Mit Delta Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Berichtjahres 80,137 Millionen Passagiere, dies waren 0,7 Prozent weniger als in der selben Vorjahresperiode.