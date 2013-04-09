Delta Airlines meldet weniger Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im März 2013 14,391 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Abnahme von 0,7 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmärz um 0,6 Prozentpunkte auf 19,443 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 16,475 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,6 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent verbessert. Die Frachtleistung ging um 0,8 Prozentpunkte auf 207.974 Millionen Tonnenmeilen zurück.