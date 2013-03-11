Delta Airlines meldet weniger Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Februar 2013 11,107 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Abnahme von 2,8 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas hat im Februar ihr Angebot verglichen zum Vorjahresfebruar um 5,0 Prozentpunkte auf 16,053 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 12,695 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,2 Prozentpunkte auf 79,1 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat sich um 3,5 Prozentpunkte auf 178.698 Millionen Tonnenmeilen zurückentwickelt.