Delta Airlines meldet starkes erstes Quartal

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Delta Airlines hat im ersten Quartal 2015 einen Nettogewinn von 746 Millionen US Dollar eingeflogen.

Verglichen mit dem ersten Quartal 2014 ist der Umsatz um fünf Prozent auf 9,388 Milliarden US Dollar angestiegen. Die Kosten haben sich um vier Prozent auf 7,990 Milliarden US Dollar verteuert. Der Betriebsgewinn kam auf 1,398 Milliarden US Dollar zu liegen, im ersten Quartal 2014 resultierte noch ein operativer Gewinn von 620 Millionen US Dollar. Die Treibstoffkosten sind um 18 Prozent auf 1,835 Milliarden US Dollar zurückgegangen, damit bezahlte Delta noch 2,93 US Dollar für die Gallone Kerosin. Den operativen Cashflow gibt Delta Airlines mit 1,1 Milliarden US Dollar an, die Liquidität lag Ende März bei 2,1 Milliarden US Dollar.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres flogen mit Delta Airlines 40 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent. Ende März zählte Delta Airlines insgesamt 912 Flugzeuge in der Flotte.