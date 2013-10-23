Delta Airlines meldet starken Gewinn

Delta Airlines hat im dritten Quartal 2013 einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden US Dollar eingeflogen.

Verglichen mit dem dritten Quartal 2012 ist der Umsatz um sechs Prozent auf 10,490 Milliarden US Dollar angestiegen. Die Kosten haben sich um vier Prozent auf 8,927 Milliarden US Dollar verteuert. Der Betriebsgewinn kam auf 1,536 Milliarden US Dollar zu liegen, im dritten Quartal 2012 resultierte ein operativer Gewinn von 1,308 Milliarden US Dollar. Die Treibstoffkosten sind um drei Prozent auf 2,291 Milliarden US Dollar angestiegen, damit bezahlte Delta 2,97 US Dollar für die Gallone Kerosin. Die Personalkosten haben sich um sieben Prozent auf 1,976 Milliarden US Dollar erhöht. Den operativen Cashflow gibt Delta Airlines mit 1,2 Milliarden US Dollar an, die Liquidität liegt bei 5,8 Milliarden US Dollar und hat sich gegenüber dem dritten Quartal 2012 um siebenhundert Millionen US Dollar verbessert.