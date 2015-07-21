Delta Airlines meldet solides zweites Quartal

Delta Airlines Boeing 767 (Foto: Delta Airlines)

Delta Airlines hat im zweiten Quartal 2015 einen Nettogewinn von 1,485 Milliarden US Dollar eingeflogen, in den ersten sechs Monaten resultierte ein Nettogewinn von 2,231 Milliarden US Dollar.

Verglichen mit dem zweiten Quartal 2014 ist der Umsatz um ein Prozent auf 10,707 Milliarden US Dollar angestiegen. Die Kosten haben sich um neun Prozent auf 9,042 Milliarden US Dollar verbilligt. Der Betriebsgewinn kam auf 2,474 Milliarden US Dollar zu liegen, im zweiten Quartal 2014 resultierte noch ein operativer Gewinn von 1,579 Milliarden US Dollar. Die Treibstoffkosten sind um 40 Prozent auf 1,752 Milliarden US Dollar gesunken, damit bezahlte Delta 2,40 US Dollar für die Gallone Kerosin.

Im ersten Halbjahr 2015 erwirtschaftetet Delta Airlines bei einem Umsatz von 20,095 Milliarden US Dollar (+3 Prozent) einen Nettogewinn von 2,231 Milliarden US Dollar, das waren 1.217 Milliarden US Dollar mehr als im ersten Halbjahr 2014.