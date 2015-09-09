Delta Airlines meldet solides Wachstum

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im August 2015 16,860 Millionen Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahres August einem Wachstum von 4,3 Prozent.

Die nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresaugust um 4,2 Prozent auf 23,835 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 3,9 Prozent auf 20,819 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch hohe 87,3 Prozent verschlechtert. Die Frachtleistung hat um 13,6 Prozent auf 185 Millionen Tonnenmeilen nachgelassen.

Delta konnte von Januar bis August 120,609 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 4,3 Prozent.