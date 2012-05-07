Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im April 2012 13,733 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von zwei Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas hat im April 2012 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresapril um 3,4 Prozentpunkte auf 18,905 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 15,645 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um zwei Prozentpunkte auf 82,8 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat um 3,9 Prozentpunkte auf 190.482 Millionen Tonnenmeilen abgenommen.