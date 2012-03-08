Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Februar 2012 11,422 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 4,1 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas hat im Februar 2012 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresfebruar um 1,7 Prozentpunkte auf 16,896 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 12,989 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 3,2 Prozentpunkte auf 76,9 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat um 0,6 Prozentpunkte auf 185.397 Millionen Tonnenmeilen abgenommen.