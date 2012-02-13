Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Januar 2012 11,643 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 0,6 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Januar 2012 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjanuar um 4,7 Prozentpunkte auf 17,953 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ging um 1,5 Prozentpunkte auf 13,910 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,3 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 4,7 Prozentpunkte auf 174.193 Millionen Tonnenmeilen ab.