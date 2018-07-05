Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2018 insgesamt 17,692 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas baute das Angebot verglichen mit dem Vorjahresjuni um drei Prozent auf 24,230 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage konnte ebenfalls um drei Prozent auf 21,448 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden. Die Auslastung ist mit hohen 88,5 Prozent auf Vorjahresniveau geblieben.

Die Frachtleistung hat sich um 0,3 Prozent auf 195,080 Millionen Tonnen Meilen leicht verschlechtert.

Mit Delta Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Berichtjahres 93,324 Millionen Passagiere, dies waren 2,5 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.