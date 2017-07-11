Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2017 insgesamt 17,191 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute das Angebot verglichen mit dem Vorjahresjuni um 1,8 Prozent auf 23,526 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage konnte um 2,8 Prozent auf 20,829 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf hohe 88,5 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung hat sich um 16,3 Prozent auf 195,529 Millionen Tonnen Meilen verbessert.

Mit Delta Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Berichtjahres 91,066 Millionen Passagiere, dies waren 0,9 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.